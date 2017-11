DHL WEIHT NEUEN LOGISTIKSTANDORT IM SAALEKREIS EIN

Kabelsketal. Der Paketdienst DHL hat seine Kapazitäten im Raum Leipzig/Halle deutlich vergrößert und seinen neuen Logistikstandort im Saalekreis bezogen. Das Unternehmen nahm den 21,5 Millionen Euro teuren Neubau am Freitag offiziell in Betrieb. Die Deutsche-Post-Tochter war von Leipzig-Radefeld ins gut 15 Kilometer entfernte Kabelsketal umgezogen.

Das neue gut 30.000 Quadratmeter große Areal verfüge über mehr als doppelt so viel Produktionsfläche wie der alte Standort, teilte DHL am Freitag mit. Das Gelände liegt nahe dem wichtigen Frachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig-Halle, wo DHL selbst einen großen Umschlagplatz mit 3500 Mitarbeitern betreibt.

Bis zu 6000 Sendungen pro Stunde

„Seit vielen Jahren siedeln sich im Umfeld des Flughafens verstärkt international tätige Unternehmen an, die uns einen anhaltenden Sendungszuwachs bescheren“, sagte Markus Reckling, Managing Director von DHL Express. Auf diese Entwicklung könne man mit den vergrößerten Kapazitäten reagieren. Im neuen DHL-Zentrum können bis zu 6000 Sendungen pro Stunde für den nationalen und internationalen Versand bearbeitet und bis zu 90 Paketfahrzeuge gleichzeitig be- und entladen werden. Vom neuen Areal aus bedient der Paketdienst die Region bis nach Halberstadt und Tangerhütte im Norden Sachsen-Anhalts sowie Zeitz im Süden. Nach Osten reicht das Gebiet bis ins mittelsächsische Döbeln.

Der Paket-Riese mit seinem Drehkreuz am Flughafen sei seinerseits für die Branche in der Region „ein besonderes Zugpferd“, sagte der Regionalleiter des Netzwerks Logistik Leipzig-Halle, Klaus-Dieter Bugiel. Das Netzwerk sei auf 130 Mitglieder angewachsen und habe vor allem nach der ersten Ansiedlung von DHL ein „sprunghaftes Plus“ erlebt. Ein Großteil der Logistiker vor Ort seien Klein- und Mittelständler, die oft ihrerseits Dienstleistungen für DHL anböten, darunter viele Speditionen und Kurierdienste. (dpa)