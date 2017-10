BOSCH ERHäLT DEUTSCHEN LOGISTIK-PREIS 2017

27.10.2017

Transport + Logistik

AFRIKA AUF DEM BVL-KONGRESS: DER VERGESSENE KONTINENT?

Auf dem Deutschen Logistik-Kongress wurde über Logistik in Afrika diskutiert. In dem Kontinent steckt viel Potenzial, es hapert aber vor allem an Infrastruktur und Rechtsstaatlichkeit.