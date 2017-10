MAUTSTATISTIK: ANTEIL AUSLäNDISCHER LKW WEITER GESTIEGEN

Köln. Die Fahrleistung der Lkw und Fahrzeugkombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auf mautpflichtigen Autobahnen und Bundesstraßen ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres auf 25,2 Milliarden Kilometer gestiegen. Das geht aus der aktuellen Mautstatistik des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) hervor. Der Wert liege etwa 3,5 Prozent über dem Ergebnis für den Vergleichszeitraum des Vorjahres, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Ausländischen Lkw gewinnen in Deutschland nach wie vor Marktanteile. Betrug der Anteil gebietsfremder Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen an der Fahrleistung auf mautpflichtigen Straßen in den ersten drei Monaten des Jahres 2016 noch 40,8 Prozent, so lag er im Vergleichszeitraum des Jahres 2017 bei 42,4 Prozent. Das ist eine Veränderung um 1,6 Prozentpunkte. Und dies trotz einer Zunahme der Fahrleistung der deutschen Lkw um insgesamt 0,7 Prozent. Der Marktanteil deutscher Lkw sank entsprechend von 59,2 auf 57,6 Prozent.

Die meisten ausländischen Lkw kommen aus Polen. Sie sind in den ersten drei Quartalen dieses Jahres bei uns 4.005 Milliarden Kilometer auf mautpflichten Straßen gefahren (+12,5 Prozent). Rang zwei und drei belegen Tschechien und Rumänien mit 1.046 Milliarden Kilometer (+1,3) beziehungsweise 873 Millionen Kilometern (+14,7). Die stärkste Zunahme registrierte das BAG im Beobachtungszeitraum bei Lkw aus Litauen. Um 19,5 Prozent auf 503 Millionen Kilometer nahm deren Fahrleistung auf deutschen Straßen mit Lkw-Maut-Pflicht zu. (ag)