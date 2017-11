GEODIS STELLT IN PARIS AUF E-FAHRZEUGE UM

14.11.2017

Transport + Logistik

DB CARGO STEIGERT ANTEIL CO2-FREIER BEFöRDERUNGEN

Die Schienengüterverkehrsparte der Deutschen Bahn hat den Anteil CO2-freier Eisenbahntransporte in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppeln können und will diese Bilanz in 2018 weiter verbessern.