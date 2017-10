FREITAG WIEDER LKW-BLOCKABFERTIGUNG IN ÖSTERREICH

Wien. Am kommenden Freitag, 27. Oktober, wird bei der Einreise von Deutschland nach Österreich auf der Inntal- und Brennerautobahn wieder eine Lkw-Blockabfertigung durchgeführt. So werde unter anderem bei einem eigens eingerichteten Checkpoint auf der A 12 bei Kufstein Nord der Schwerverkehr ab 5 Uhr morgens in Fahrtrichtung Innsbruck verlangsamt und falls nötig zum Stillstand gebracht, berichtet der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachen (GVN) in seinem Newsletter. Ziel ist, dass pro Stunde nur rund 300 Lkw von Deutschland kommend auf der A 12 unterwegs sind. Grund ist der österreichische Nationalfeiertag am 26. Oktober und das damit verbundene Lkw-Fahrverbot.

Bereits am 4. Oktober, dem Tag nach dem „Tag der deutschen Einheit“ in Deutschland, hatte Österreich die Lkw-Blockabfertigung im Rahmen eines Pilotprojekts getestet und damit gute Erfahrungen gemacht. Ziel ist es, an Tagen mit besonders hohem Lkw-Aufkommen den Verkehrsfluss zu entzerren und Staus zu vermeiden. (sno)