MEYER & MEYER BAUT OMNICHANNEL AUS

Osnabrück/Berlin. Der Osnabrücker Fashionlogistikspezialist Meyer & Meyer erweitert sein Leistungsportfolio und baut den Bereich Omnichannel aus. Auf dem Deutschen Handelskongress Mitte November 2017 in Berlin präsentierte das Unternehmen eine technologische Plattform zur Umsetzung von Omnichannel-Lösungen. „Wir sehen die weitere Digitalisierung und insbesondere die intelligente Vernetzung von Onlineshops und Filialen sowie das dazugehörige Fulfillment für unsere Kunden als wesentliche Investition in die Zukunft“, sagt Meyer & Meyer CEO Jan Weber. Seit Mitte 2017 verantwortet Judith Kemper extra für den Ausbau den neu implementierten Bereich in der Funktion des Head of Omnichannel.