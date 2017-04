Mit dem Prio-Service verspricht DHL die Lieferung am nächsten Werktag – sonst gibt es Geld zurück. Ab 50 Sendungen am Tag können Kunden das Angebot nutzen.

Bonn. DHL Paket erweitert das Angebot für seine Geschäftskunden in Deutschland um den neuen Service DHL Paket Prio Wie das Unternehmen mitteilt, wird dabei die Zustellung von nationalen Paketsendungen am Werktag nach der Einlieferung erstmals mit einer Geld-zurück-Garantie gewährleistet. Kommt es zu Laufzeitverzögerungen, will DHL den Händlern die entstandenen Versandkosten ganz oder teilweise erstatten.

Das Prime-Modell für alle Händler

DHL will damit seine Services konsequenter an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten. „Nachdem wir ein solches Prio-Produkt bisher nur für Großversender angeboten und vor allem mit dem Prime-Service von Amazon deutschlandweit in unserem Netzwerk etabliert haben, bieten wir nun allen Online-Händlern die Möglichkeit, von diesem Angebot zu profitieren“, sagt Achim Dünnwald, CEO DHL Paket Deutschland und Europa.

Nutzen können den neuen Prio-Service Kunden, die mindestens 50 Sendungen pro Tag aufgeben. Vorerst steht DHL Paket Prio nur Geschäftskunden in den Regionen Leipzig, Würzburg und Nürnberg zur Verfügung. Langfristig soll der neue Service aber Versendern in ganz Deutschland angeboten werden. (jt)