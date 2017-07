Der Konzern konnte im ersten Halbjahr deutlich zulegen. Erfolgreich verliefen die ersten sechs Monate des Jahres auch für die Bahn-Logistiktochter DB Schenker.

Berlin. Die Deutsche Bahn hat im ersten Halbjahr bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 21,1 Milliarden Euro, wie der bundeseigene Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Gewinn erhöhte sich unterm Strich um 29 Prozent auf 779 Millionen Euro. „Wir haben Wind unter den Flügeln, aber mental heben wir nicht ab”, sagte Bahn-Vorstandschef Richard Lutz bei Vorlage der Halbjahresbilanz.

Beim Schienengüterverkehr, der momentan in der Neuausrichtung steht, lag die Verkehrsleistung nahezu unverändert bei 47,8 Milliarden Tonnenkilometer (Tkm). In Deutschland konnte das erste leichte Wachstum seit fünf Jahren verzeichnet werden. In der Logistik zeigen bei DB Schenker alle Pfeile nach oben, vor allem in der Luftfracht (plus 11,4 Prozent) und in der Seefracht (plus 8,9 Prozent). Die Kontraktlogistik hat erneut dazugewonnen und ihren Umsatz um 5,7 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro ausgebaut. (dpa/sno)