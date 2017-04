Der Paketdienstleister hat in diesen Tagen das Zustellfahrzeug in seiner Online-Paketverfolgung durch Meister Lampe ersetzt.

Aschaffenburg. Der Paket- und Expressdienstleister DPD hat sein Online-Live-Tracking saisonal angepasst. Vor dem Hintergrund, dass in diesen Tagen viele Ostergeschenke verschickt werden, ist auf der Karte zur Echtzeitverfolgung aktuell statt des gewohnten Zustellfahrzeugs der Osterhase zu sehen.

Im Live-Tracking können Empfänger am Zustelltag in Echtzeit nachverfolgen, wie das Paket dem eigenen Standort immer näher kommt. Ergänzend dazu nennt DPD auf eine Stunde genau das Zustellzeitfenster und die Anzahl der verbleibenden Zustellstationen. Der aktuelle Standort eines Pakets wird bei DPD normalerweise durch ein Fahrzeug-Symbol markiert, das nun durch den Osterhasen ersetzt wird. Auch das Haus-Symbol, mit dem das Paketziel gekennzeichnet wird, ist rund um die Festtage österlich geschmückt.

DPD hatte zuletzt in der Weihnachtszeit das Zustellfahrzeug im Live-Tracking durch einen Rentierschlitten ersetzt, was für sehr zahlreiche positive Rückmeldungen von Kunden und Empfängern gesorgt hatte. Auch in Zukunft plant DPD, sein Live-Tracking zu ausgewählten Gelegenheiten mit einem anlassbezogenen Layout anzubieten. Das Oster-Gimmick ist noch bis Ostermontag in allen Browserversionen des DPD Paket Navigators verfügbar. Nach Unternehmensangaben verzeichnet das digitale Angebot zur Nachverfolgung und Steuerung von Paketen monatlich rund drei Millionen Nutzer. (sno)