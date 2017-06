Der US-Logistikdienstleister XPO Logistics hat Teile seiner europäischen Komplettladungsflotte mit Telematik-Lösungen von Trimble ausgestattet.

Lyon/Münster. XPO Logistics hat zuletzt massiv in Telematik investiert und einen Teil seiner europäischen Komplettladungsflotte mit Lösungen von Trimble ausgestattet. Mit mehr als 8.000 eigenen Fahrzeugen betreibt XPO eigenen Angaben zufolge die größte Lkw-Flotte in Europa. Insgesamt wurden vier unterschiedliche Trimble-Lösungen ausgewählt: ein Truck4U-Bordcomputer ohne audiovisuellen Output, ein Truck4U-Bordcomputer in Kombination mit einem FleetXPS-Android-Tablet mit resistivem 8-Zoll-Bildschirm, ein Truck4U-Bordcomputer in Kombination mit einem FleetXPS-Android-Tablet und angeschlossenem Dokumentenscanner sowie eine FleetXPS-App für Android-Smartphones.

Schrittweise Erneuerung der gesamten Flotte möglich

Die offene Architektur und die API-Schnittstelle von Trimble halfen bei der Verbindung der branchenspezifischen Anwendungen von XPO mit den Backoffice-Plattformen für Flottenverwaltungs- und Versandanwendungen von Trimble, FleetWorks und FleetCockpit. Darüber hinaus wurden Daten aus bereits vorhandenen Telematik-Lösungen bei XPO in das Trimble-Portal integriert, sodass die Anwender alle Daten auf einer einzigen Plattform nutzen können. Gleichzeitig ermöglicht Trimble damit eine schrittweise Erneuerung der gesamten Flotte, angepasst an den aktuellen Bedarf. (mh)