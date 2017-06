Das Transport- und Logistikunternehmen mit Stammsitz in Braunschweig ist ab Juli Partner des europäischen Stückgutsystems für palettierte Fracht.

Ratingen/Braunschweig. Palletways Deutschland hat einen weiteren Partner für sein Stückgutsystem gewonnen: Ab Juli wird die Wandt Spedition Transportberatung GmbH Teil des europaweit aktiven Netzwerkanbieters für den Versand palettierter Fracht. Das Unternehmen mit Stammsitz in Braunschweig bediene große Teile von Nord‐ und Nordostdeutschland und erweitere jetzt die Flächendeckung von Palletways in diesen Regionen, hieß es diese Woche in einer Pressemitteilung.

„Als Teil des deutschland‐ und europaweiten Palletways‐Netzwerks können wir unseren Kunden noch vielfältigere Versandmöglichkeiten für Stückgut anbieten“, sagte Anthony Wandt, Geschäftsführer der Wandt Spedition Transportberatung GmbH, zu der neuen Mitgliedschaft. Er sieht gute Chancen, die Kundenbasis weiter auszubauen. Täglich befördert Palletways in seinem westeuropäischen Netzwerk mit mehr als 350 Partnerunternehmen, 400 Depots und 17 Hubs rund 40.000 Paletten.

Im Transportbereich wickelt Wandt Ladungsverkehr, Systemverkehr, Speditionsdienstleistungen und Stückgutverkehre ab. Im Logistiksektor ist das Unternehmen sowohl in der Kontraktlogistik als auch in Lagerlogistik und Personallogistik aktiv. Für international tätige Versender übernimmt der Dienstleister beispielsweise den Zollservice und internationale Speditionsservices. Mit der Containerisierung von Überseecontainern und Qualitätskontrollen bietet Wandt auch attraktive Value Added Services an. Der Fuhrpark umfasst 58 Fahrzeuge. (ag)