Die digitale Plattform Discovery soll die Abläufe zwischen der Konzernlogistik, Lieferanten und Spediteuren einfacher und transparenter machen.

Wolfsburg. Die Konzernlogistik von Volkswagen geht mit der eigenen Logistikplattform Discoverey an den Start. Sie soll helfen, Abläufe in der Transportlogistik einfacher und transparenter zu gestalten. Das Ziel: gesteigerte Qualität in der Datenkommunikation und effizientere Versorgung der Werke

Stammdaten- und Übertragungsfehler reduzieren

Mit mehr als 5000 Lieferanten und logistischen Partnern ist die Versorgungskette im europäischen Netzwerk des Volkswagen Konzerns hoch komplex. Für eine pünktliche Lieferung der Teile an die Produktionslinien sorgt die Inbound-Logistik in Zusammenarbeit mit Lieferanten und Spediteuren. Um diese Schnittstelle effizienter zu gestalten, wurden seitens der Konzernlogistik Lösungen erarbeitet, die in einem ersten Schritt die Transportanmeldung zwischen Lieferanten und Spediteuren automatisieren.

Bisher betrieb jeder Partner ein eigenes System, vielfach noch mit manuellen Prozessen. Mit Discovery geht nun erstmals eine gemeinsame, digitale Plattform an den Start. Stammdaten- und Übertragungsfehler zwischen den einzelnen Prozesspartnern sollen damit künftig stark reduziert werden.

Gesamtes Transportvolumen über neue Plattform

Mit der Einführung von Discovery wird die Lieferkette des Volkswagenkonzerns weiter digitalisiert. Sie integriert als Datendrehscheibe und Kommunikationsplattform alle transportrelevanten Aktivitäten und Informationsflüsse. Ziel der Logistik im Volkswagen Konzern ist es, das Transportvolumen des Konzerns künftig über die Plattform abzuwickeln.

Aktuell wird Discovery in Europa ausgerollt. Bis Anfang nächsten Jahres sollen alle europäischen Lieferanten die Kommunikationsplattform nutzen. In den weiteren Ausbauschritten sollen weitere Funktionen wie zum Beispiel für Express- und Paketsendungen, Direktverkehre und Sonderfahrten entwickelt und ins System eingebunden werden.

Für das Cloud-basierte Software-Paket wurde die Volkswagen Konzernlogistik zusammen dem Software-Partner EURO-LOG auf dem AKJ Automotive Kongress am 5. April mit dem elogistics-Award 2017 ausgezeichnet. (jt)