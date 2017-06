Der Autohersteller will in seinem Emdener Werk ab 2025 CO2-neutral produzieren. Dafür sollen Transporte von der Straße auf die Schiene verlagert werden.

Emden. Mit hohen Investitionen in neue Technologien zur Automatisierung baut VW seinen Standort im ostfriesischen Emden aus. Die Fabrik an der Emsmündung will außerdem bis zum Jahr 2025 CO2-neutral produzieren. Zur Einsparung von Kohlendioxid sollen unter anderem neue Wege bei der Zulieferung von Fahrzeugteilen sorgen, kündigte Werkleiter Andreas Dick am Mittwoch in Emden an.

Schienentransporte und autonome Intralogistik

96 Lastwagen pro Woche würden künftig nicht mehr über die Straße, sondern als Bahntransporte per Schiene nach Emden rollen. Damit könnten 75 Prozent der sonst üblichen CO2-Belastung bei Zulieferungen eingespart werden, sagte Dick.

Technologisch testet das Werk in Ostfriesland derzeit als Pilotprojekt für den ganzen Konzern ein führerloses Transportsystem, das autonom ohne Schienen durch die Werkshallen navigiert. Es soll Teile aus dem Lager zu den Bändern und Fertigungsrobotern bringen und damit auch Personal ersetzen. Diese Mitarbeiter könnten aber an anderen Stellen wieder eingesetzt werden, sagten Werksleiter und Betriebsräte. (dpa)