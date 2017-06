Das niederländische Logistikunternehmen setzt die zwei Fahrzeuge zunächst ausschließlich für Inlandtransporte eines Plastikrohr-Herstellers ein.

Oss. Das niederländische Logistikunternehmen Vos Logistics lässt erstmals zwei seiner Lang-Lkw mit LNG-Antrieb (Flüssiggas) fahren. Die Fahrzeuge werden zunächst ausschließlich für Inlandstransporte des Plastikrohrherstellers Pipelife eingesetzt, teilte Vos Logistics mit. Die Lang-Lkw von Vos fuhren bislang mit herkömmlichem Dieselantrieb. Vos besitzt auch LNG-Fahrzeuge.

„Die Kombination von LNG mit Lang-Lkw ist sehr innovativ”, teilte Roy van Tilburg, Manager für Inlandstransporte bei Vos Logistics, mit. Sie sei extra für Pipelife entwickelt worden. 2016 hatte Vos alle nationalen und internationalen Transporte von Pipelife Niederlande übernommen. Mit den neuen Lang-Lkw werden jetzt Pipelife-Produkte vom Unternehmenssitz in Enkhuizen landesweit zu verschiedenen Baustellen und Einzelhändlern gebracht.

Van Tilburg sieht in den neuen Fahrzeugen ein „enormes Potenzial für den Transport einer ganzen Reihe von Produkte, besonders im Baubereich”. Die LNG-Lang-Lkw seien ein Beitrag seines Unternehmens zur Entwicklung nachhaltiger und umweltfreundlicher Transportmöglichkeiten. Laut Angaben von Vos stoßen LNG-Lkw 15 Prozent weniger CO2 als vergleichbare Diesel-Lkw aus. Pro Fahrt könne ein Lang-Lkw 60 Prozent mehr Güter transportieren, insgesamt 145 Kubikmeter, als ein herkömmlicher Lkw.



Vos Logistics mit Sitz in Oss zwischen Nijmegen und 's-Hertogenbosch beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter, besitzt gut 1000 Zugmaschinen, 3200 Ladeeinheiten und eine Lagerkapazitäten von 190.000 Quadratmetern. Das europaweit tätige Unternehmen unterhält 25 Standorte in den Niederlanden und ist auf den Transport von Bulkware und Volumentransporte spezialisiert. (kw)