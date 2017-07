19.07.2017 Transport + Logistik | Inland

Verwaltungsgericht Stuttgart prüft Klage gegen Luftreinhaltplan

Die Deutsche Umwelthilfe will das Land Baden-Württemberg per Gerichtsentscheid dazu bringen, ab 2018 wirksamere Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung in Stuttgart einzuführen - etwa Fahrverbote.