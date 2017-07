Der Pariser Kühllogistiker ist nun auch in Darvault südöstlich von Paris nahe der Autobahn A 6 vertreten.

Paris. Der Pariser Kühllogistiker STEF hat in Darvault südöstlich von Paris nahe der A 6 einen neuen Logistikstandort mit 15.000 Quadratmeter Lagerfläche für kühlbedürftige Lebensmittel in Betrieb genommen. Die Paletten-Lagerkapazität ist auf 17.000 Stück ausgelegt. Aktuell arbeiten in Darvault 130 Beschäftigte. Diese Zahl soll in den nächsten Jahren bis auf 300 erhöht werden, wenn eine dritte Lagereinheit für 8500 Paletten hinzukommtl.

Von Darvault aus kann STEF täglich an die 250 Tonnen Waren versenden, verteilt auf 30 Fahrten und bestimmt für mehr als 500 Lieferadressen im ganzen Land. Der neue Standort ist zweigeteilt und verfügt über zwei Abfertigungslinien mit automatischer Palettenumwickelung. Für den Fall von Reklamationen wird die Ladung zudem ebenso automatisch gefilmt. (jb)