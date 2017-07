Nach dem altersbedingten Ausscheiden des bisherigen Unternehmensinhabers wird die Spedition Seiler aus dem badischen Berghaupten künftig vom österreichischen Silo-Spezialisten Riedel geführt.

Berghaupten. Die Spedition Seiler GmbH aus dem badischen Berghaupten ist von der W. Riedel Silo-Transportgesellschaft mbH mit Standorten im österreichischen Feldkirchen und Wien übernommen worden. Der bisherige Inhaber, Rudolf Seiler, übergab kürzlich das von ihm vor 20 Jahren gegründete Unternehmen an die neuen Geschäftsführer Christian Soos und Manfred Adam aus Graz. 69-Jährige gab die Geschäftsführung zwar altersbedingt ab, will aber für Seiler vorerst am Standort Berghaupten im Rahmen der Unternehmensübergabe beratend tätig sein.

Die Spedition Seiler ist auf den Transport von Schüttgut und von chemischen Produkten für die Papier- und Farbindustrie mit Silofahrzeugen und Tanklastzügen spezialisiert. Alle rund 60 Mitarbeiter wurden übernommen. Den Fuhrpark mit derzeit 30 ziehenden Einheiten wollen die neuen Gesellschaft bis August um neue Lkw für den Verteilerverkehr erweitern. Die Kernkompetenz von Riedel liegt auf Silo-, Container- und Spezialtransporte. Europaweit ist das österreichische Unternehmen mit rund 200 Lkw unterwegs. (ag)