06.07.2017 Transport + Logistik | Inland

Sachsen: Polizei räumt mit Lkw überfüllten Autobahn-Rastplatz

Lkw-Gespanne hatten trotz Verbots sogar in Ein- und Ausfahrt des kleinen Parkplatz Rödertal an der A4 bei Ohorn in Richtung Görlitz geparkt.