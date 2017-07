Der Kommissionier-Roboter Toru des Münchner Start-ups Magazino zieht seit Mai in einem Logistikcenter, das der Logistikdienstleister ITG für Puma-Stores betreibt, seine Runden.

Schwaig. Das Münchner Start-up Magazino hat seinen Kommissionier-Roboter Toru bei ITG Spedition und Logistik in Schwaig bei München untergebracht. So wird Toru im Rahmen eines Pilotprojektes zwischen ITG, dem Sportschuhhersteller Puma und dem Softwareanbieter Gigaton in dem Logistikcenter, das die ITG für die Puma Retail Stores betreibt, aktuell getestet. Seit Sommer 2016 kümmert sich ein gemeinsames Projektteam der beteiligten Unternehmen um die Umsetzung.

Toru beherrscht den stückgenaue Zugriff auf das einzelne, individuelle Objekt und nicht nur auf genormte Ladungsträger wie Trays oder Kisten. Der adaptive Greifer kann verschiedene quaderförmige Objekte greifen – vom Taschenbuch über einen Schuhkarton bis zu einem schweren Lexikon. Anschließend kann der Roboter das gegriffene Objekt in seinem Regal zwischenlagern und direkt zur Versandstation bringen.

Toru ist lernfähig

Bei Toru handelt es sich um einen lernfähigen Roboter: Dank Kameras, Computervision, zahlreichen Sensoren und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz kann der Roboter seine Umwelt wahrnehmen, interpretieren und darauf basierend Entscheidungen treffen. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird ebenfalls durch Sensoren sichergestellt: Sobald jemand dem Roboter zu nahe kommt, reduziert er seine Geschwindigkeit und stoppt letztendlich seine Bewegungen. Das System wurde durch die Berufsgenossenschaft und technische Prüfstellen abgenommen, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Nach der Verknüpfung der Robotertechnik mit dem externen Lagerverwaltungssystem LogoS von Gigaton, ersten positiven Tests und einer Einarbeitungszeit soll Toru voraussichtlich im September in den Livebetrieb gehen.