Europaweit sind aktuell rund 100 Trailer des langjährigen MAN-Kunden Reinert Logistic unterwegs und machen durch Werbung auf den Heckflächen auf die neuen Dienstleistungen der MAN-Card aufmerksam.

Sittensen. Die MAN-Card wird speziell für das Rentalgeschäft um ein umfassendes Mehrwertprogramm erweitert - um diese Benefits zu kommunizieren, hat MAN Financial Services eine Kampagne für ihre Tank- und Servicecard ins Leben gerufen. So sind europaweit rund 100 Trailer des mittelständischen Transport- und Logistikunternehmens Reinert Logistic unterwegs und machen durch Werbung auf den Heckflächen auf die neuen Dienstleistungen und Mehrwerte der MAN-Card aufmerksam. „Wir freuen uns diese Kampagne mit einem renommierten Kunden wie Reinert Logistic durchführen zu können“, heißt es seitens Euro-Leasing, der Mietsparte von MAN Financial Services.

Langjähriger MAN-Kunde

Der Fuhrpark des langjährigen MAN-Kunden Reinert Logistic umfasst derzeit 750 Fahrzeuge, wovon neben gekauften oder geleasten MAN-Zugmaschinen auch Trailer der Mietsparte von MAN Financial Services zu finden sind. „Ich bin froh mit MAN einen kompetenten Truckpartner an meiner Seite zu haben, der auch in Sachen Produkt und Dienstleistung überzeugt. Erst im letzten Jahr haben wir den 500. MAN stolz entgegen genommen und werden zukünftig auch größere Trailerpakete über die Mietsparte sowie die Mehrwerte der MAN-Card forcieren“, erklärt René Reinert, Geschäftsführer von Reinert Logistic. (mh)