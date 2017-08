Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Die Noerpel-Gruppe hat Christine Kamps in die Geschäftsführung berufen. Seit dem 1. August 2017 verantwortet sie als kaufmännische Geschäftsführerin die Finanzen und das Controlling der Unternehmensgruppe. Seit rund 20 Jahren ist Kamps in zahlreichen verantwortlichen Positionen im In- und Ausland tätig. Zuletzt war sie als Head of Corporate Accounting bei Dachser in Kempten beschäftigt. Frühere berufliche Stationen führten sie in das Management von EvoBus, Thomas Built Buses und Daimler. Als kaufmännische Geschäftsführerin verantwortet Christine Kamps die Bereiche Controlling, Accounting, Steuern und die kaufmännische Organisation.

UK Mail, das englische Tochterunternehmen von Deutsche Post DHL Group, hat Peter Fuller zum 1. August zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Der frühere Produktionschef für das Paketgeschäft von UK Mail leitet damit ab sofort das Unternehmen, das seit Dezember 2016 zum europäischen DHL Paket Netzwerk zählt. Fuller übernahm die Rolle als CEO von dem Firmengründer und früheren Vorsitzenden Peter Kane, der in der Übergangszeit nach der Übernahme die Geschäfte als Interims-CEO noch weitergeführt hatte. Fuller begann seine Karriere bei UK Mail 2016 als Group Operations Director. Zuvor arbeitete er 19 Jahre bei Parcelforce Worldwide, wo er ebenfalls als Operations Director tätig war.

Zum Jahreswechsel 2017/2018 steht bei der Hansa Meyer Global Holding GmbH (HMGH) und der Hansa Meyer Global Transport GmbH & Co (HMGT) in Bremen ein Generationswechsel in der Geschäftsführung bevor. Bereits im Jahr 2016 wurde Henrique Wohltmann zum Geschäftsführer in die HMGH und HMGT berufen. Der zweite Schritt folgt nun zum 1. September 2017 mit der Einstellung von Marc-Oliver Hauswald (48) als weiteren Geschäftsführer für beide Unternehmen. Ab 1. Januar 2018 werden Wohltmann und Hauswald dann die Firmen HMGH und HMGT alleine führen und verantworten. Hauswald war zuvor unter anderem bei Rhenus oder Imperial Logistics tätig. Jörg Knehe, der das Unternehmen mit seinen Partnern vor 29 Jahren gegründet hat und bis heute als geschäftsführender Gesellschafter der Hansa Meyer Global Holding tätig ist, wird zum 1. Januar 2018 seine Geschäftsführungsaufgaben übergeben und zeitgleich in den Beirat der Unternehmensgruppe wechseln. Knehe bleibt der Unternehmensgruppe als Gesellschafter verbunden. Neben seiner Tätigkeit als Beirat wird er zukünftig als Berater für die Gesellschaften tätig sein.

Tino Knoll (39) ist seit 1. Juni 2017 neuer Vertriebsleiter bei der Deutschen Transport-Compagnie Erich Bogdan (DTC). Knoll war bisher im Vertriebsaußendienst tätig und wird Nachfolger von Wolfgang Grimm, der sich Ende August in den Ruhestand verabschieden wird. Knoll war unter anderem als Sachbearbeiter, Disponent und stellvertretender Verkehrsleiter tätig. Fast zehn Jahre sammelte er Erfahrung im Vertriebsaußendienst, bevor er 2015 als Handlungsbevollmächtigter zur DTC kam. Wolfgang Grimm ist seit 1995 bei DTC tätig.

Felix Sellmann ist seit 4. August neuer Marketing Manager für Europa, Mittlerer Osten und Nordafrika bei Alcoa Wheels. Er soll Orsolya Ujvary für zwei Jahre ersetzen. Sellmann kam 2012 als Sales Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Unternehmen. 2016 setzte das Unternehmen mit David Himmel einen zweiten Sales Manager ein, um das Portfolio weiterzuentwickeln. Sellmann wurde so der Hauptansprechpartner für Norddeutschland und den israelischen Markt. Neben seiner neuen Funktion wird er für weiterhin für Israel verantwortlich bleiben. Die Zuständigkeit für Norddeutschland wird demnächst neu besetzt. (th)