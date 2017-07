Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Der Aufsichtsrat von Schmitz Cargobull hat die Vorstandsverträge für Andreas Busacker (Finanzen) und Andreas Klein (Operations) vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Beide sind seit 2015 als Vorstand im Unternehmen aktiv. Andreas Busacker (52) leitete zuvor unter anderem die Ressorts Kapitalmarkt, Riskmanagement und Investor Relations bei der Wella AG oder war als Leiter Finanzen bei Nordenia International tätig. Im April 2015 wechselte er zu Schmitz Cargobull. Andreas Klein (51) war zunächst als Consultant in der Unternehmensberatung tätig. Später hatte er verschiedene Positionen innerhalb der ZF Lemförder-Gruppe inne, unter anderem war er Leiter des Qualitätsmanagements. Im Januar 2015 kam Klein als Vorstand zu Schmitz Cargobull.

Am 1. September 2017 tritt Markus Schmermund (49) bei Linde Material Handling die neu geschaffene Position des Vice President Intralogistic Solutions an. Er wird ein neues Expertenteam aufbauen, um das bestehende Angebot an Lösungen für die innerbetriebliche Logistik in der europäischen Organisation zu vereinheitlichen und weiter auszubauen. Schmermund berichtet direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Andreas Krinninger. In den vergangenen 20 Jahren arbeitete Markus Schmermund in verschiedenen operativen Führungsfunktionen sowie als Managementberater in der Logistik- und Intralogistikbranche. Zuletzt war er als Vice President Enterprise Solutions bei SSI Schaefer tätig.

Die Meyer Quick Service Logistics (QSL) verstärkt mit dem Speditionskaufmann Jürgen Jacobi den Bereich Fernverkehr. Als Senior Manager Team Cargo übernimmt er die Verantwortung für die beiden betreffenden Niederlassungen in Österreich und Deutschland. Er verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung und war zuletzt bei einem internationalen Speditionsnetzwerk angestellt. Als Senior Manager Team Cargo der QSL ist Jacobi hauptverantwortlich für die Weiterentwicklung des QSL Netzwerkes in Europa und steuert das Cargo Team.

Seit 1. August unterstützt Wolfgang Hönemann den Hafenbetrieb Rotterdam bei der Betreuung des zentralen Binnenlandmarktes Nordrhein-Westfalen. Er agiert in dieser Funktion als Repräsentant des Hafens und persönliche Schnittstelle zu Verladern, Spediteuren, Operateuren und Carriern sowie zu Industrie, Behörden und Verbänden der Region. Hönemann blickt auf eine 35-jährige Tätigkeit mit Schwerpunkt im Bereich Binnenschifffahrt zurück. Unter anderem war er Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB).

Der Aufsichtsrat von Pirelli Deutschland hat Michael Wendt mit Wirkung zum 19. Juli 2017 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Wendt, bislang Geschäftsführer Technische Ressorts, folgt in dieser Funktion auf Frank Delesen, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen in beiderseitigem Einvernehmen verlassen hat. Michael Wendt ist bereits seit 1989 in unterschiedlichen Funktionen bei Pirelli tätig. Als Geschäftsführer Technische Ressorts leitete er seit dem 1. August 2013 neben den Bereichen Forschung und Entwicklung auch die Bereiche Produktion, Qualität sowie Vertrieb Erstausrüstung (OE) der deutschen Niederlassung des Reifenherstellers. (th)