Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Jörn Kerl (51) ist seit 1. Juli 2017 CEO der MAN Financial Services GmbH mit Sitz in München. Er folgt in dieser Funktion auf Martin Mehrgott (44), der zur Volkswagen Financial Services AG zurückkehrt und dort wieder eine Managementposition übernimmt. Kerl war zuletzt als Geschäftsführer bei Euro-Leasing tätig.

Knut Kokkelink (42) ist neuer Abteilungsleiter Technik der Niederlassung Cuxhaven von Niedersachsen Ports. Er übernimmt damit die Verantwortung für alle Neubauprojekte an den Hafenstandorten Cuxhaven und Stade. Der Bauingenieur hat seit 2016 als Teamleiter mit seiner Mannschaft die gesamte Infra- und Suprastruktur im Hafen geprüft und instand gehalten. Langjährige Erfahrung im Bereich Hafenbau konnte Kokkelink seit dem Jahr 2000 sammeln, er wurde direkt als nach dem Studium beim Hafenamt Cuxhaven eingestellt, der Vorgängerorganisation der Niederlassung Cuxhaven von Niedersachsen Ports. Hafenbau gelernt hat Kokkelink seinerzeit bei Helmut Best (65), der Ende Mai in den Ruhestand gegangen ist. Seit über 30 Jahren ist Best für die Hafenämter Brake und Cuxhaven, später dann Niedersachsen Ports, in verantwortlicher Position tätig gewesen.

Der chinesische Mischkonzern HNA stellt als neuer Eigentümer des Hunsrück-Flughafens Hahn von Juli an einen von vorübergehend zwei Geschäftsführern. Der bisherige Flughafenchef Markus Bunk ist planmäßig mit Ablauf seines Vertrages Ende Juni aus dem Unternehmen ausgeschieden. An seine Stelle tritt der Präsident der HNA Airport Group, Hexin Wang. Ihm zur Seite steht bis zum endgültigen Vollzug des Verkaufs Hubert Heimann, der bereits seit mehreren Jahren für eine Tochter der Flughafengesellschaft tätig war.

Pélagie Mepin ist seit dem 1. Juli neuer Head of Marketing beim Transportplattform-Betreiber Timocom. Sie folgt auf Christof Thesinga, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Mepin trägt in ihrer Funktion die Gesamtverantwortung für das europaweite Marketing von Timocom. Sie verfügt über rund 20-jährige Erfahrung als Marketingleiterin bei internationalen Logistikunternehmen wie Pfenning Logistics und der Nagel-Group.

Der Investment und Asset Manager für Logistikimmobilien RLI Investors (RLI) erweitert seine Geschäftsführung um Wolfgang Holzberger (47). Anfang Mai 2017 wurde er bereits zum Prokuristen von RLI bestellt. In seiner neuen Position als Geschäftsführer soll er gemeinsam mit Katrin Poos den strategischen Ausbau des Unternehmens weiter vorantreiben. Zu seinem neuen Verantwortungsbereich zählen das Transaction Management und die Betreuung der Anleger. Unter die Verantwortung von Katrin Poos fallen die Bereiche Asset Management, Akquisition und Personal. Holzberger ist bereits seit Gründung des Logistikimmobilienspezialisten im Jahr 2015 für das Transaction Management zuständig und leitet die Immobilien-Ankaufsprozesse.

Harald Ludanek (58), bisher Vorstand für Entwicklung der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, geht auf eigenen Wunsch zum 1. August 2017 in den Vorruhestand. Die Leitung des Vorstandsbereichs übernimmt kommissarisch Axel Anders (56) – zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Leiter Nutzfahrzeug-Konzepte, Simulation und Produktdatenmanagement. Ludanek gehört dem Konzern seit 1992 an. Seit Anfang 2016 ist er Entwicklungsvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Axel Anders ist seit über 30 Jahren im Konzern tätig. Er hat seine Karriere 1986 bei Volkswagen in Wolfsburg begonnen. Nach weiteren beruflichen Stationen (zuletzt Leiter Technische Entwicklung, Volkswagen de Mexico) ist er seit 2013 für Volkswagen Nutzfahrzeuge tätig.

Christian Hammacher hat zum 1. Juli 2017 die Position des Geschäftsführers der Nosta Cargo GmbH übernommen. Hammacher verantwortet in dieser Position den eigenen Fuhrpark des Logistikunternehmens. Neben seiner Tätigkeit als Speditionsleiter der Nosta Logistics GmbH konzentriert er sich fortan auf die strategische Steuerung der Ladungsverkehre und den weiteren Ausbau der Geschäftspotenziale. Dem ehemaligen Geschäftsführer Marco Rahn wurde zum gleichen Zeitpunkt die Leitung der Niederlassung Melle übertragen. Hammacher startete seine Karriere in verschiedenen Positionen beim Logistikdienstleister Hellmann Worldwide Logistics. Als Produktionsleiter verantwortete er unter anderem die Bereiche Fuhrpark, Container- und Wechselbrückenpool sowie die Betriebswerkstatt und das Umschlaglager am Standort Osnabrück. Ab 2015 übernahm er bei Hellmann die Leitung der nationalen Disposition. Am 1. Juni 2016 wechselte Hammacher zur Nosta Group.

Melker Jernberg wurde zum President von Volvo Contruction Equipment und zum Mitglied des Volvo Group Executive Board ernannt. Jernberg (geboren 1968) ist zurzeit Präsident und CEO des schwedischen Metallpulver-Herstellers Höganäs. Zuvor war er als Executive Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs EMEA beim schwedischen Stahlkonzern SSAB tätig. Jernberg tritt seine neue Position am 1. Januar 2018 an. Er folgt auf Martin Weissburg, der sich aus familiären Gründen dazu entschieden hat, in die USA zurückzukehren. Dort wird er im Laufe des 1. Quartals 2018 die Position des Senior Advisor von Volvos Präsident und CEO Martin Lundstedt in Greensboro (USA) übernehmen. Bis zum Jahresende bleibt Weissberg in seiner Position tätig.

Seit Ende Juni unterstützt Hubertus Burckhardt als Senior Berater Güterwagensysteme den Güterwagensystemanbieter Wascosa hat seinen Vertrieb. Seine Aufgabenschwerpunkte sind das Wascosa „Flex Freight Sytem“ für Tankcontainer im Chemiebereich, Produktionsanalysen, Workshops sowie Beratung im Bereich Güterwagensysteme. Burckhardt blickt auf eine langjährige Karriere im Vertrieb in der Güterwagenbranche in Deutschland bei DB, DB Cargo, BTT, Railion Deutschland und DB Schenker Rail zurück. Zudem hat er internationale Projektarbeiten in Asien und Saudi Arabien sowie Leitungen von Generalvertretungen in Österreich und Südosteuropa übernommen. (th/dpa/sno)