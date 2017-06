Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Nils Uphoff (40) wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der EURO-Leasing GmbH, der Vermietsparte von MAN Financial Services in Sittensen. Er folgt auf Marco Reichwein. Uphoff war zuletzt Leiter des Bereichs Tank- & Servicekarten in der Volkswagen Leasing GmbH, davor verantwortete er den Bereich Kundenmanagement Projekte Truck & Bus. Nach Angaben von Volkswagen Financial Services erfolgt der Führungswechsel mit sofortiger Wirkung. Wohin es des bisherigen Euro-Leasing-CEO Marco Reichwein zieht, wollte die Konzernzentrale auf Anfrage nicht kommentieren.

Gerhard Haas (51) ist seit 1. Juni 2017 neuer Niederlassungsleiter bei Gebrüder Weiss in Graz. Er tritt damit die Nachfolge von Klaus Bannwarth an, der innerhalb des Konzerns als Niederlassungsleiter nach Wels gewechselt ist. Er begann seine berufliche Laufbahn 1991 bei einem Logistikunternehmen in Graz, wo er verschiedene Aufgaben im Bereich nationaler und internationaler Landverkehr verantwortete sowie acht Jahre lang Verkaufsleiter war. 2011 übernahm er dort die Geschäftsleitung. Vor seinem Wechsel zu Gebrüder Weiss war er als Operations Manager für Österreich bei einem weiteren Transportunternehmen tätig.

Thomas Hailer hört aus gesundheitlichen Gründen zum Jahresende 2017 als Geschäftsführer des Deutschen Verkehrsforums (DVF) auf. Das bestätigte er auf Anfrage. Er werde dem DVF aber nach Beendigung seiner Geschäftsführertätigkeit noch in begrenztem Umfang beratend zur Seite stehen. Zudem habe das DVF den Personalberater Kienbaum mit der Suche nach einem neuen Geschäftsführer beauftragt. Hailer war seit 2002 Geschäftsführer des DVF. Zuvor war er neun Jahre in Brüssel tätig gewesen. Dort hatte er zunächst das Büro des CSU-Europaparlamentariers und Stellvertreters im Verkehrsausschuss Markus Ferber aufgebaut und war in dieser Zeit auch als Brüssel-Korrespondent der VerkehrsRundschau tätig gewesen. Anschließend war Hailer in Brüssel unter anderem Büroleiter des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) sowie Geschäftsführer des europäischen Wirtschaftsverbands Freight Forward Europe (FFE).

Albrecht von Leonhardi (37) hat als neuer Commercial Director die Leitung von Michelin Solutions Deutschland, Österreich, Schweiz, dem Service-Spezialisten für Flottenmanagement, übernommen. Er tritt die Nachfolge von André Ewert an, der innerhalb der Michelin Gruppe andere Aufgaben übernimmt. Von Leonhardi begann seine berufliche Laufbahn 2008 bei der Credit Suisse Deutschland in Frankfurt. 2010 wechselte er zum juristischen Dienstleistungsunternehmen Cornuum. Es folgten mehrere Stationen bei der Autovermietung Sixt. Zuletzt zeichnete er als Head of Global Business Development bei dem weltweit agierenden Unternehmen verantwortlich.

Peter Dietrich, der ehemalige Vorstandschef des Hamburger Hafenkonzerns HHLA, ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren. Dietrich stand von 1991 bis 2003 an der Spitze der HHLA. In seiner Amtszeit wurde das weitgehend automatisierte Containerterminal Altenwerder gebaut, eine der modernsten Hafenanlagen weltweit. Zudem beteiligte sich die HHLA unter Dietrichs Führung an Bahngesellschaften für den Containertransport nach Osteuropa und legte so den Grundstein für das heutige Geschäftsfeld Intermodal. Peter Dietrich wurde am 8. April 1938 im sächsischen Wilthen geboren. Kurz nachdem er 1957 sein Abitur in der DDR abgelegt hatte, machte er sich auf den Weg in den Westen. Er arbeitete auf Rapsfeldern und im Londoner Hafen und fuhr kurzzeitig zur See.

Die internationale Personalberatung EO bekommt zum 1. Juli 2017 Zuwachs im Logistik-Bereich. Am Standort Bremen konnte Frank Iden (51) als Associate-Partner für das Beratungsnetzwerk gewonnen werden. Als früherer CEO bekannter Logistikunternehmen, wie Trans-o-flex und Hermes, bringt Iden über 30 Jahre Praxis-Knowhow mit. Sein zukünftiger Tätigkeitsschwerpunkt wird die passgenaue Besetzung von Funktionen mit starkem Background aus der Unternehmensführung, Change Management, Vertrieb und Kundenservice sein.

Ex-Bahnchef Rüdiger Grube (65) ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Auf seiner konstituierenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Grube zum neuen Vorsitzenden gewählt. Grube tritt damit die Nachfolge von Peer Witten an, der altersbedingt aus dem Aufsichtsrat ausschied. Grube war lange Zeit in verschiedenen Funktionen im Daimler-Konzern tätig. Zuletzt war Grube von 2009 bis Januar 2017 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn.

Saloodo, der neue digitale Frachtmarktplatz von DHL, hat einen Experten-Beirat einberufen. Aufgabe des Advisory Boards ist es, die weitere Entwicklung der Frachtplattform mit Expertenwissen und Erfahrungen aus verschiedenen Disziplinen und Branchen zu unterstützen und strategisch voranzutreiben. Zum Beirat gehören Walter Kuna (Senior Managing Director, Evercore), Dirk Buschmann (Serial Entrepreneur & Angel Investor mit Schwerpunkt Technologie Start-Ups), Thorsten Dittmar (Gründer und Investor, Kumbayja Investments), Beate Koch (Executive Director New Business, Gruner+Jahr), Kjell Gruner (Vice President Marketing, Porsche AG) und Marc Stilke (ist im Management von diversen Internetunternehmen tätig und engagiert sich seit 2015 als Business Angel im Feld der digitalen Transformation). Darüber hinaus baut Saloodo auch auf die Expertise aus dem Mutterkonzern: Frank Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Post DHL Group, hat die Aufgabe des Executive Sponsor des Gremiums übernommen. Auch Thomas Ogilvie, Group Head of Corporate Development bei Deutsche Post DHL Group, und Bernhard Wirth, CEO von DHL Freight Germany, steuern ihre langjährigen Erfahrungen sowie ihr fundiertes Wissen im Logistik- und Transportsektor bei. (th)