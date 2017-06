Der Schweizer Logistikkonzern will seine Transaktionen künftig über eine neue IT-Plattform abwickeln. In Deutschland wird diese zunächst in der Seefracht eingeführt.

Basel. Panalpina baut die neue operative IT-Plattform des Unternehmens weiter aus und ist dabei, diese in Deutschland einzuführen. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt der Fokus zunächst auf der Seefracht, gefolgt von der Luftfracht. Deutschland wickele bereits die höchste Anzahl Transaktionen über die neue Plattform ab. Das neue Transportmanagementsystem von Panalpina soll operative Vorteile sicherstellen, sodass sich die aktuell volatilen Märkte und der entsprechende Margendruck werden abfedern lassen.

Neue Betriebsplattform bisher in fünf Ländern

Die Einführung des Transportmanagementsystems in Deutschland habe gezeigt, dass es auch größere Volumen bewältigen kann. „Daher gehen wir größere Ländermärkte nun noch vertrauensvoller an“, sagt Alain Dejalle, Chief Transformation Officer bei Panalpina. „Panalpina Deutschland ist unsere drittgrößte Organisation weltweit in Bezug auf Sendungstransaktionen.“ Deutschland sei bereits das fünfte Land, in dem unsere neue Betriebsplattform genutzt wird; in der Schweiz sowie in Singapur, Italien und Kanada sei das System bereits komplett eingeführt und in Betrieb. Die Vorbereitungen für die Einführung in den USA laufen nach Angaben von Panalpina.

Nach Abschluss der Einführung in Deutschland sollen rund 30 Prozent aller Transaktionen über die neue Plattform laufen. In Deutschland konzentriere man sich zu Beginn darauf, bis Juli alle Seefrachttransaktionen über das neue System abzuwickeln. Bis spätestens im Oktober sollen alle Luftfrachttransaktionen folgen. (jt)