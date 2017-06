Der Logistikdienstleister hat ein neues Terminal bei Angers mit 4200 Quadratmetern Fläche errichtet.

Paris. Der deutsche Logistikdienstleister Dachser hat in Frankreich im Gewerbegebiet von Angers Marcé am Zusammenfluss von Loire und Maine für 5,2 Millionen Euro auf 4200 Quadratmetern ein Logistikterminal mit 700 Quadratmetern Bürofläche errichtet. Es dient der Logistikversorgung der Departements Sarthe (72), Mayenne (5“) und Nord Maine et Loire (49). Die Fläche kann bei Bedarf verdoppelt werden. Täglich werden aktuell bereits 220 Tonnen Güter mittels 27 LKW-Touren im regionalen Umkreis befördert. Für Frankreich insgesamt und Europa bietet Dachser nach eigenen Angaben mit dem Standort Angers eine tägliche Verbindung mit 363 Agenturen in 24 europäischen Ländern.

Nötig geworden war das neue Terminal im Zuge der seit 2012 erheblich verstärkten Europa-Aktivitäten der Spedition. In der Region Angers ist Dachser schon seit 1975 präsent. Für Frédéric Blas, Chef des neuen Auslieferungslagers, ist die Stadt Angers „ein unumgänglicher Knotenpunkt für den Verkehr mit dem Grand Ouest“, dem Westen des Landes, machte er deutlich. (jb)