05.07.2017 Transport + Logistik | Inland

Neue Online-Unterweisung: Bedienung der OBU

Ab sofort bietet VerkehrsRundschau plus eine neue Online-Unterweisung zur Einbuchung der Maut mittels On-Board Unit an. In mehreren Sprachen kann der Partnerkurs von Toll Collect kostenfrei absolviert werden.