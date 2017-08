Die dänische Reederei trennt sich von ihrer Ölsparte – samt Schulden. Künftig will sich das Unternehmen auf den Bereich Transport und Logistik konzentrieren.

Kopenhagen/Paris. Der französische Ölkonzern Total will das Ölgeschäft der dänischen Reederei Moeller-Maersk übernehmen. Das Transaktionsvolumen liege bei 7,45 Milliarden US-Dollar (6,65 Milliarden Euro), teilten beide Unternehmen diese Woche mit. Im Zuge der Übernahme erhalte Moeller-Maersk 97,5 Millionen Total-Aktien und damit einen Anteil von rund 3,76 Prozent an Total. Zudem übernehme Total Schulden in Milliardenhöhe.

Fokus auf Logistik und Transport

Mit der Vereinbarung geht Maersk einen wesentlichen Schritt in seiner Strategie der Trennung. Während man sich vom Ölgeschäft verabschiede, wolle sich das Unternehmen künftig auf den Bereich Transport und Logistik konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung der Moeller-Maersk. Der Verkauf an Total werde die finanzielle Flexibilität von Moller-Maersk stärken und Ressourcen freisetzen, „um unser zukünftiges Wachstum auf Containerschifffahrt, Häfen und Logistik zu konzentrieren“, sagt Søren Skou, CEO von Moeller-Maersk.

Der französische Ölkonzern will mit dem Kauf seine Position in der Nordsee stärken. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden, wenn die Behörden zustimmen. (dpa/jt)