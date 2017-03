Laut aktueller BAG-Prognose wird der Güterverkehr 2017 bei Transportaufkommen und –leistung weiter zulegen. Dieser Trend könnte sich auch die nächsten Jahre fortsetzen.

Berlin. Für den Güterverkehr wird im Jahr 2017 ein anhaltendes Wachstum bei Transportaufkommen (plus 1,2 Prozent) und Transportleistung (plus 1,5 Prozent) erwartet. Das ist das Ergebnis der aktuellen Mittelfristprognose des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG), die das Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben hat. Auch mittelfristig sei mit einem anhaltenden, wenngleich auch abgeschwächtem Wachstum beider Größen zu rechnen, ist dort zu lesen.

Für das laufende Jahr werden vor allem dem Kombinierten Verkehr (plus 2,1 Prozent) und der Luftfracht (plus 2,5 Prozent) überdurchschnittliche Zuwächse beim Transportaufkommen vorhergesagt. Von 2017 bis 2020 könnte der Kombinierte Verkehr hier am deutlichsten weiterwachsen (plus 2,7 Prozent). Dem Eisenbahngüterverkehr, der zuletzt einen leichten Rückgang verzeichnete, wird für das laufende Jahr hingegen wieder ein Aufkommenswachstum von rund 0,4 Prozent prognostiziert. Auch die zuletzt rückläufige Binnenschifffahrt (minus 0,8 Prozent) könnte im Jahresverlauf um einen ähnlichen Wert (plus 0,5 Prozent) zulegen. Für alle Verkehrsträger zusammen wird von 2017 bis 2020 ein Plus beim Transportaufkommen um 0,5 Prozent erwartet.

Straßengüterverkehr wächst weiter

Der Straßengüterverkehr konnte 2016 von der guten Konjunkturlage, zunehmenden Bauinvestitionen und weiteren Mengengewinnen von der Bahn und dem Binnenschiff profitieren, so dass dieser Verkehrsträger auch 2017 und bis zum Ende des Prognosezeitraums 2020 seine Marktposition voraussichtlich weiter ausbauen wird. Dabei würde zwar der Transport von Massengütern etwas zurückgehen, so die Prognose. Allerdings werde dieser Rückgang in Aufkommen und Leistung durch die deutlichen Aufkommens- und Leistungsgewinne unter anderem im Containerverkehr der Seehäfen kompensiert. So soll der Straßengütertransport von 2017 bis 2020 im Aufkommen um voraussichtlich 0,6 Prozent und um 1,4 Prozent in der Leistung zulegen.

Der Prognosebericht wird regelmäßig vom Bundesamt für Güterverkehr und der Unternehmensberatung SSP Consult erstellt. Er steht auf der Homepage des BAG unter www.bag.bund.de zum kostenlosen Download bereit. (sno)