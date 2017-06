Das auf Speditions- und Logistikanwendungen spezialisierte Softwareunternehmen BNS wurde mit Wirkung zum 1. Juni Teil der MHP Solution Group.

Düsseldorf. Das Softwareunternehmen BNS, vor allem für seine Speditionssoftware OnRoad bekannt, gehört seit 1. Juni zur MHP Solution Group aus Neustadt am Rübenberge. MHP ist ein Anbieter von Software-Lösungen für die Versand- und Zollabwicklung sowie das Warehouse Management an verschiedenen Standorten in Europa. Wie die Unternehmen mitteilen, bleiben alle Standorte und Arbeitsplätze der BNS in Düsseldorf, München und Berlin erhalten. BNS zählt aktuell 300 internationale Kunden mit rund 7.000 Anwendern.

“Die hundertprozentige Übername durch MHP eröffnet BNS neue Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten”, betont BNS-Geschäftsführer Patrick Wallinger, der seine Position auch in Zukunft beibehält. Die Zugehörigkeit zur MHP Solution Group ermögliche BNS den Zugang zu neuen Kundengruppen aus Industrie und Handel sowie zu neuen Produkten, die ab sofort auch durch die BNS vermarktet werden können. “Die neue Konstellation wird unsere Wettbewerbsposition nachhaltig stärken”, so Wallinger.

Komplettangebot für Industrie, Handel und Speditionen

Die Software-Palette von BNS werde die bestehende MHP-Produktpalette ideal ergänzen. heißt es weiter. So werde ein Komplettangebot für Industrie, Handel und Speditionen entstehen: Multi-Carrier-Versandabwicklung mit umfangreichen Track & Trace, Warehouse-Management und Zollabwicklung verbunden mit Anti-Terrorprüfung und Lösungen für das Transportgewerbe.

“Die BNS ist ein gesundes Unternehmen, dessen Portfolio hervorragend zu unserer Produktstrategie passt”, sagt Marc Fürstner, Geschäftsführer der MHP Soultion Group. Zudem kenne man das Management von BNS seit vielen Jahren und wisse, “dass nicht nur die Produkte, sondern auch die Unternehmenskulturen gut zusammenpassen”. (mh)