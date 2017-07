Die gute Auftragslage im Straßengüterverkehr spiegelt auch die Mautstatistik wieder. Im Mai 2017 lagen die Fahrleistungen um 7,6 Prozent höher als im Mai 2016.

Köln. Auf Deutschlands mautpflichtigen Straßen sind immer mehr Fahrzeuge unterwegs. Das geht aus den aktuellen Zahlen zur Mautstatistik für den Monat Mai hervor, die das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) herausgibt.

Demnach betrugen die Fahrleistungen aller Lkw, die mautpflichtig sind und auf mautpflichtigen Straßen unterwegs waren, im Mai 2017 2,96 Milliarden Tonnenkilometer. Das waren 11,8 Prozent mehr als im Mai 2016 (2,64 Milliarden Tonnenkilometer). Da es im letzten Jahr jedoch einen Feiertag mehr gab im Mai als 2017, ist die Veränderung unter Berücksichtigung der Abweichung der Kalenderverläufe relevant. Demnach sind die Fahrleistungen um 7,6 Prozent gestiegen.

Ausländischen Lkw gewinnen weiterhin Marktanteile hinzu

Weiterhin gilt, dass die ausländischen Lkw Marktanteile hinzugewinnen. Deren Fahrleistung stieg im Mai bereinigt um den Kalenderverlauf um 11,0 Prozent, während bei deutschen Lastwagen nur ein Plus von 5,2 Prozent zu beobachten war. Der Anteil der ausländischen Lkw an den gesamten Fahrleistungen in Deutschland erhöhte sich damit von 41,33 Prozent im Mai 2016 auf 42,47 Prozent im Mai 2017.

Nicht ganz so stark sind die Fahrleistungen gestiegen, wenn man die ersten fünf Monate des Jahres mit Januar bis Mai 2016 vergleicht. In diesem Zeitraum nahmen die Fahrleistungen um 3,9 Prozent zu. Damit wird deutlich, dass der Mai 2017 ein Monat mit einem überdurchschnittlich hohen Anstieg der Fahrleistungen war. Bei den Fahrleistungen deutscher Lkw ist zwischen Januar und Mai 2017 nur ein Plus von 1,3 Prozent registriert worden, während der Anstieg bei den ausländischen Lkw mit 7,8 Prozent deutlich höher ausfällt.

Litauer sind die Gewinner, die Griechen die Verlierer

Unter den ausländischen Fahrzeugen haben in den ersten fünf Monaten Lkw aus Litauen mit 19,7 Prozent den größten Sprung nach vorne gemacht. Deutlich mehr Kilometer haben auch die Fahrzeuge aus Rumänien (+ 15,7 Prozent), Polen (+ 12,5 Prozent) und Slowenien (+ 12,2 Prozent) zurückgelegt. Das Land mit den größten Einbußen ist Griechenland (- 13,0 Prozent). (cd)