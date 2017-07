Laut den neuesten Zahlen des BAG sind die Fahrleistungen der Mautfahrzeuge im ersten Halbjahr 2017 kalenderbereinigt um 3,6 Prozent gestiegen. Inländer verlieren dabei weiter Marktanteile.

Köln. Der Güterverkehr in Deutschland nimmt weiter zu. Das geht aus den neuesten Zahlen zur Mautstatistik hervor, die das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) veröffentlicht hat.

Demnach betrugen die Fahrleistungen der Mautfahrzeuge im ersten Halbjahr 2017 16,71 Milliarden Kilometer. Das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung des Kalenderverlaufes (Zahl der Werktage, der Samstage und Sonntage) ergibt sich eine Steigerung um 3,6 Prozent.

Ausländische Lkw gewinnen Marktanteile hinzu

Der Trend, dass zunehmend Lkw aus dem Ausland auf den mautpflichtigen Straßen unterwegs sind, während deutsche Lkw Marktanteile verlieren, hält an. So nahm im ersten Halbjahr 2017 die Fahrleistung der ausländischen Lkw um 7,7 Prozent zu (kalenderbereinigt). Die deutschen Lkw mussten sich hingegen mit einer Zunahme von nur 0,9 Prozent begnügen (kalenderbereinigt). Damit beträgt der Anteil ausländischer Lkw an den Fahrleistungen mittlerweile 42,7 Prozent. 2016 lag dieser Wert im ersten Halbjahr noch bei 41,1 Prozent.

Die meisten ausländischen Lkw kommen aus Polen

Nach wie vor kommen die meisten ausländischen Lkw aus Polen. Sie erbringen in Deutschland eine Fahrleistung von 2,646 Milliarden Kilometer. Das sind 11,9 Prozent mehr als im Vorjahreshalbjahr (kalenderbereinigt: 12,3 Prozent). Rang zwei belegt Tschechien mit 0,711 Milliarden Kilometer. Doch war bei den Fahrzeugen mit dem Kennzeichen CZ nur ein Plus von 1,5 Prozent (kalenderbereinigt 1,7 Prozent) zu beobachten. Die stärkste Zunahme registrierte das BAG bei den Lkw aus Litauen. Um 19,5 Prozent auf 0,328 Milliarden Kilometer nahm deren Fahrleistung zu.

Im Juni sinkt die Fahrleistung deutscher Lkw

Im Monat Juni war die Fahrleistung 2017 gegenüber dem Vorjahresmonat rückläufig. Sie verringerte sich von 2,883 Milliarden Kilometer auf 2,836 Milliarden Kilometer. Das entspricht einem Minus von 1,6 Prozent. Allerdings gab es im Juni 2017 auch einen Werktag weniger als im Jahr zuvor. Kalenderbereinigt stieg die Fahrleistung daher um 2,3 Prozent. Die ausländischen Lkw legten im Juni mit 7,3 Prozent (kalenderbereinigt) wieder stärker zu als die deutschen Fahrzeuge, die sich mit einem Minus von 1,0 Prozent (kalenderbereinigt) begnügen mussten. (cd)