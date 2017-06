Der Logistikdienstleister verschmilzt die Aktivitäten der Tochtergesellschaften Loxx Logistik & Spedition GmbH und Loxx Logistics GmbH am Standort Gelsenkirchen ab Juli.

Gelsenkirchen. Ab dem 1. Juli 2017 führt der Logistikdienstleister Loxx die speditionellen Aktivitäten am Standort Gelsenkirchen in einem Unternehmen zusammen. Dafür werden die Gesellschaften Loxx Logistik & Spedition GmbH (Schwerpunkt National und Westeuropa) und Loxx Logistics GmbH (Kerngeschäft Osteuropa und Zentralasien) zur Loxx Logistics GmbH verschmolzen. Die Geschäftsführung des Unternehmens Loxx Logistics GmbH bleibt mit Alexander Brockt und Ulrich Schröder.



Es gibt verschiedene Gründe für die Entscheidung der Gesellschafter der Loxx Holding GmbH, die beiden 100-prozentige Töchter zu vereinen. Zum einen wurde seitens der Kunden nach Unternehmensangaben der Wunsch geäußert, für alle Fahrtgebiete ein Leistungsangebot aus einer Hand zu erhalten. Zum anderen erziele man auch einige Synergieeffekte. Den Hauptgrund jedoch führt Geschäftsführer und Gesellschafter Alexander Brockt aus:„Durch die Verschmelzung erreichen wir eine stärkere einheitliche Ausrichtung auf gemeinsame strategische Ziele, wodurch wir Loxx bedeutend besser für die Aufgaben der Zukunft aufstellen können.“



Für Kunden und Geschäftspartner ändert sich durch die Verschmelzung der Unternehmen zunächst kaum etwas, abgesehen davon, dass sie die Stammdaten aktualisieren müssen: Die Zuständigkeiten, Ansprechpartner und Kontaktdaten bleiben zunächst weitestgehend bestehen. Die ebenfalls von der Loxx Holding GmbH am Standort Gelsenkirchen geführte 100-prozentige Tochtergesellschaft Loxx Lagerlogistik GmbH (Logistikdienstleistungen, Fulfillment) bleibt von der Verschmelzung unberührt. (ag)