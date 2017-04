Das BIBB hat die Ranglisten der neubegonnenen Ausbildungen 2016 veröffentlicht. Berufe in der Logistik schaffen es kaum unter die Top 10.

Bonn. Auch 2016 wurde wieder mehr als ein Drittel aller neuen Ausbildungsverträge in nur zehn Berufen abgeschlossen. Alter und neuer Spitzenreiter in der Rangliste der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen ist der Beruf Kaufmann/-frau für Büromanagement. Rund 28.700 Jugendliche haben in diesem Beruf bundesweit einen neuen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Dies zeigt die Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) aus der Erhebung zur Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit Stichtag 30. September 2016.

Bürokauffrau und Kfz-Mechatroniker ganz vorn

Mit weiblichen Auszubildenden wurden 2016 die meisten Ausbildungsverträge in den kaufmännischen Berufen - Kauffrau für Büromanagement, im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel sowie Industriekauffrau -, als Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte, Verkäuferin und Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk sowie als Hotelfachfrau und Friseurin abgeschlossen.

Bei den Männern lagen nach dem Kfz-Mechatroniker, der weiterhin mit großem Vorsprung die Spitzenposition einnimmt, der Elektroniker, der Kaufmann im Einzelhandel, der Industriemechaniker, der Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, der Fachinformatiker, der Verkäufer, die Fachkraft für Lagerlogistik sowie der Kaufmann im Groß- und Außenhandel beziehungsweise der Kaufmann für Büromanagement auf den weiteren Plätzen.

Logistikberufe nur im Mittelfeld

Berufe in der Logistik schaffen es damit nur ein einziges Mal in die Top 10, denn die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik schafft es bei den männlichen Azubis immerhin auf Platz acht. Bei den Frauen landete diese Ausbildung auf Platz 31. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Fachlageristen (Männer Platz 19, Frauen Platz 60). Die Ausbildung Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung schaffte es bei den männlichen neu-Azubis auf Platz 25, bei den weiblichen immerhin auf Platz 17. Deutlich schlechter schnitt die Ausbildung zum Berufskraftfahrer ab. Bei den Männern bildet diese den 29. Platz, bei den Frauen nur Platz 88.

Die Ranglisten der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge des BIBB lassen keinen eindeutigen Rückschluss auf die bei den Jugendlichen „beliebtesten“ Ausbildungsberufe zu. Vielmehr muss eine Ausbildungsentscheidung immer in Verbindung mit dem vorhandenen Ausbildungsplatzangebot gesehen werden. (jt)