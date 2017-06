Die Anlage entsteht in Möhlin und verfügt über eine Nutzfläche von rund 16.300 Quadratmetern.

Zürich. Kühne + Nagel baut eine neue Pharma-Logistikanlage in der Schweiz. Vor wenigen Tagen wurde der erste Spatenstich für das „Pharma Hub Switzerland“ ausgeführt. Künftig soll die neue Anlage Teil des Netzwerks KN PharmaChain sein, das unter anderem weltweit multimodale temperaturgeführte Tür-zu-Tür-Transporte ermöglicht.

Im neuen Hub in Möhlin plant Kühne + Nagel, auf einer Nutzfläche von rund 16.300 Quadratmetern mittels einer Kombination aus automatischem und manuell betriebenem Lagersystem 46.000 Paletten-Stellplätze zu bewirtschaften bewirtschaften. Für die hochempfindlichen Produkte stehen nach Unternehmensangaben drei verschiedene Temperaturbereiche zur Verfügung: für minus 20 Grad, minus 2 bis plus 8 Grad sowie plus 15 bis plus 25 Grad. Zudem könnten Gefahrgüter und Betäubungsmittel in separaten Bereichen gelagert werden.

„Die Schweiz ist ein bedeutender Pharma-Standort mit einer globalen Ausrichtung“, machte Detlef Trefzger, CEO Kühne + Nagel International, deutlich. Mit der Anlage in Möhlin investiere das Unternehmen strategisch in diese Wachstumsbranche und verbessere das Angebot für die Kunden. (sno)