Zu den größten Projekten des Landes zählt die Erneuerung der Autobahn 9 am Hermsdorfer Kreuz.

Hermsdorf/Erfurt. Thüringens Autobahnen werden dieses Jahr mit rund 16,8 Millionen Euro auf Vordermann gebracht. Zu den größten Brocken zähle die Erneuerung der Autobahn 9 am Hermsdorfer Kreuz, informierte der Präsident des Landesamtes für Bau und Verkehr, Markus Brämer, am Freitag in Erfurt. Auch andernorts würden Fahrbahndecken erneuert, Markierungen aufgearbeitet und Tunneltechnik modernisiert, hieß es.

Um Behinderungen in den Sommerferien zu minimieren, konzentrierten sich die Bauarbeiten auf die Monate April bis Juni sowie September und Oktober, versicherte Brämer. Einige Arbeiten seien aber aus technischen Gründen nur in den Sommermonaten möglich. (dpa)