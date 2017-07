Die Rekrutierung von ausländischen Fachkräften kann ein Ausweg aus dem Fachkräftemangel sein. Das bayerische Wirtschaftsministerium bietet Unternehmen Hilfestellung bei der Suche und Integration von internationalen Arbeitnehmern.

Landshut. In einigen Regionen und Branchen – so auch in der Logistik – zeigen sich schon heute die ersten Auswirkungen des demografischen Wandels. Freie Stellen können nicht besetzt werden, da geeignete Bewerber nur schwer zu finden sind. Um den Fachkräftebedarf langfristig decken zu können, müssen alle verfügbaren Beschäftigtenpotenziale gezielt genutzt werden. Eine Möglichkeit bietet hier die Rekrutierung ausländischer Fachkräfte.

Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren und integrieren

Um den Austausch zu fördern und internationale Kräfte erfolgreich zu integrieren, lädt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien zu der Veranstaltung „Finden und Binden – Zuwanderung als Chance für den regionalen Arbeitsmarkt“. Gemeinsam mit dem Innovationsbüro Fachkräfte für die Region des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der Spanischen Botschaft in Deutschland, dem Niederbayern-Forum, der IHK Niederbayern und der HWK für Niederbayern-Oberpfalz bietet die Veranstaltung im Rahmen von MigraNet – dem IQ Landesnetzwerk Bayern – eine Möglichkeit, neue Ansätze in Fachforen zu diskutieren, um dem Fachkräftemangel mithilfe von internationalen Arbeitskräften entgegenzuwirken. Die Veranstaltung findet statt

am Mittwoch, 26.07.2016

von 16.00 bis 19.00 Uhr

in der Hochschule Landshut.

„Finden und Binden“ richtet sich gezielt an Arbeitgeber, Personalverantwortliche, Betriebs- und Personalräte. Ziel ist es, konkrete Handlungsansätze zu vermitteln, wie internationale Fachkräfte erfolgreich rekrutiert und in Unternehmen integriert werden können. Dabei stehen auch Fragen wie die Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Spracherwerb und Arbeitsrecht im Mittelpunkt. Weitere Informationen finden interessierte Unternehmen auf der Website von Migranet. Um eine kostenlose Anmeldung wird bis zum 14. Juli gebeten. (jt)