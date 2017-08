Der Autobauer will sich offenbar nicht erneut um Anteile am Mautbetreiber Toll Collect bewerben. Daimlers bisherige Partner Telekom und Cofiroute zeigen weiter Interesse.

Frankfurt/Main. Der Autokonzern Daimler hat laut eines Zeitungsberichts kein Interesse am Weiterbetrieb des Lkw-Mautsystems in Deutschland. Daimler werde sich bei der neuen Ausschreibung im Herbst nicht mehr um die Anteile am Mautbetreiber Toll Collect bemühen, berichtet das „Handelsblatt“ (Montag) unter Berufung auf Branchen- und Regierungskreise. Ein Daimler-Sprecher kommentierte dies auf Nachfrage nicht: „Zu dem Vergabeverfahren wurde Vertraulichkeit vereinbart.“

Telekom und Cofiroute bewerben sich erneut

Toll Collect erhebt auf Autobahnen und ausgesuchten vierspurigen Bundesstraßen die Lkw-Maut für den Bund. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom, Daimler (je 45Prozent) und der französischen Cofiroute (10 Prozent). Das Mautsystem ist seit 2005 in Betrieb, der aktuelle Vertrag läuft Ende August 2018 aus. Der Bund hatte deshalb im vergangenen Jahr eine neue Ausschreibung gestartet. Telekom und Cofiroute würden nun ohne Daimler für die Anteile weiter bieten, schrieb das „Handelsblatt“.

Im Frühjahr hatte das „Handelsblatt“ berichtet, dass auch Continental und IBM Interesse am Betrieb des deutschen Lkw-Mautsystems zeigen und sich im Vergabeverfahren des Bundesverkehrsministeriums bewerben wollen. (dpa)