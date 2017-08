Nach Amazon starten nun zwei weitere US-Riesen einen Bringdienst für Lebensmittel. Kunden können ihre Einkaufsliste künftig einfach dem Google-Lautsprecher diktieren.

Bentonville/Mountain View. Google und die US-amerikanische Lebensmittelkette Walmart sind eine Partnerschaft eingegangen und bieten die Waren von Walmart in den USA jetzt per Lieferung nach Hause an. Der Internetriese und der größte Einzelhändler der Welt wollen Einkaufen für Verbraucher so schneller und bequemer machen, schreibt Marc Lore, Präsident und CEO von Walmart, im Unternehmensblog „Walmart today“.

In einer Mitteilung von Google heißt es, das Angebot umfasse Hunderttausende Produkte „vom Waschmittel bis zu Lego“. Walmart schließt sich dafür dem Dienst „Google Express“ an. Darüber können sich Kunden ab sofort am Smartphone, Tablet oder Desktop Produkte von Walmart bestellen und liefern lassen. Damit bietet Walmart erstmals seine Waren auch außerhalb des eigenen Onlineshops an.

Shoppen per Stimmbefehl

Ab Ende September will Walmart den Service um die Funktion des Voice-Shoppings erweitern. Kunden sollen dann per Google-Lautsprecher ihre Einkäufe bestellen können. Häufig gekaufte Artikel werden gespeichert und können so jederzeit per Sprachbefehl nachgeordert werden.

Die Kooperation bedeutet auch Konkurrenz für den Onlinehändler Amazon, der inzwischen neben Büchern, Kleidung und Elektrogeräten auch den Lebensmittelhandel abdeckt. Mit ihrem eigenen Bestellservice sagen Walmart und Google Amazon nun den Kampf an. (jt)