Die EU-Kommission hat der Übernahme bereits zugestimmt. Geopost ist mit BRT über ihr Europanetz DPD verbunden.

Paris. GeoPost, die KEP-Sparte der französischen Staatspost La Poste, will gemeinsam mit dem italienischen Unternehmen Investor Corfin 14 S.r.l. die Aktienmehrheit an ihrem langjährigen italienischen Partner BRT S.p.A. übernehmen. Mit diesem ist GeoPost über ihr Europanetz DPD verbunden. Wie die zukünftige Kapitalverteilung zwischen der französischen und der italienischen Seite aussehen soll, wurde noch nicht angegeben. Die EU-Kommission hat der Übernahme bereits zugestimmt. Der Wettbewerb werde dadurch nicht beeinträchtigt, die Auswirkungen auf die Marktstruktur seien begrenzt, teilte sie mit.



BRT S.p.A. betreibt in Italien ein Netz mit 180 Büros, stellt Pakete zu, befördert auch Paletten-Sendungen und ist ebenso im Logistikbereich tätig. GeoPost hat im letzten Jahr die gesamten KEP-Aktivitäten unter der Marke DPDgroupe zusammengefasst. Präsent ist diese in der EU, der Schweiz, in Russland und Südafrika. Zu den Partnern gehören außer BRT in Italien Post Nord für die skandinavischen Länder, die auf Dokumentenversand spezialisierte Kahala Posts Group (KPG), Yurtiçi Kargo in der Türkei, DRDC in Indien und Aramex für den Mittleren Orient. (jb)