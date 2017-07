Seit Monatsanfang droht in den französischen Städten Paris, Lyon und Grenoble eine Geldstrafe von 135 Euro, wenn ein ausländischer Lkw ohne eine Crit´Air-Vignette in die Umweltzonen einfährt.

Paris. Wer in den französischen Städten Paris, Lyon und Grenoble mit einem Fahrzeug ohne eine Crit´Air-Vignette in die Umweltzonen einfährt, riskiert seit 1. Juli 2017 ein Bußgeld. Zwar gilt seit dem 1. Februar 2017 auch für ausländische Fahrzeughalter die Plicht, eine entsprechende Umweltplakette am Fahrzeug anzubringen. Das Gesetzesdekret, wonach Zuwiderhandlungen für diese neue Vorschrift bestraft werden, ist allerdings erst kürzlich in Kraft getreten.

Demzufolge beträgt das Bußgeld für das Einfahren in die Umweltzonen ohne Umweltplakette für leichte Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht 68 Euro und für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht 135 Euro. Die Umweltplakette gibt es gibt es für Pkw, Lkw und Busse aus dem EU-Ausland. Sie kostet einmalig 29,65 Euro und gilt unbefristet. Aktuelle, tägliche Meldungen, wann welche Vignetten in welche Umweltzonen einfahren dürfen, sind jeweils in verschiedenen Sprachen auf der Webseite www.crit-air.fr erhältlich. (ag)