Das bayerische Logistikunternehmen hat im Jahr 2016 einen Rekordumsatz von 87 Millionen Euro gemacht. 2017 will Reichhart diese Erfolge fortführen.

Gilching. Reichhart Logistik verzeichnete 2016 nach eigenen Angaben ein Rekordjahr. Ein Umsatz von 78,1 Millionen Euro setzt demnach die positive Umsatzentwicklung der letzten Jahre fort. Sowohl in der Transport- als auch in der Kontraktlogistik zeigt der Logistikdienstleister mit Sitz in Gilching ein kontinuierliches Wachstum. Der Rekordumsatz entspricht einer Umsatzsteigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei hebt sich das Geschäftsfeld Transportlogistik besonders hervor: Hier steigerte sich der Umsatz um 22 Prozent auf 37,2 Millionen Euro.

Das Wachstum gehe mit erfolgreichen Neuerungen wie Standorteröffnungen sowie der Einführung und Erweiterung von innovativen Dienstleistungen einher. Zahlreiche prozessorientierte Maßnahmen, zum Beispiel ein Referentenmodell im Personalbereich, hätten den Aufwärtstrend unterstützt, so das Unternehmen.

2017 an Erfolge anknüpfen

Auch im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung von Wirtschaftsunternehmen entwickelte sich Reichhart im Jahr 2016 weiter. Bereits 2015 führte das Unternehmen die eigene Logistik-Software „motus“ zur Steuerung logistischer Prozesse ein. 2016 wurde das neue Modul „motus-inplant“ für den Werkslogistikbereich eines Kunden aus der Technologiebranche erfolgreich eingeführt. Im Transportbereich nahm Reichhart am ersten tschechischen Standort in Valcha bei Pilsen den Betrieb auf. Zudem wurden die kontraktlogistischen Standorte in den Bereichen Lagermanagement, Montage und Produktion sowie Sequenzierung erfolgreich ausgebaut.

Ab 2017 erweitert ein vierter Lang-Lkw den Eigenfuhrpark, der zusammen mit den Fahrzeugen der festen Leistungspartner 144 Lkw umfasst. Darüber hinaus erneuert Reichhart 28 Fahrzeuge der eigenen Flotte. So plant das Unternehmen an die Erfolge des letzten Jahres anzuschließen. (jt)