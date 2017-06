20.06.2017NFZ + Fuhrpark

Die Cooltronic 1.000 Slim Hatch soll extrem flach bauen, viel Kühlleistung bringen und sich schnell montieren lassen.

Esslingen. Mit der neuen Cooltronic 1.000 Slim Hatch erweitert Eberspächer sein Lkw-Klimaanlagen Portfolio. Die batteriebetriebene, lediglich zwölf Zentimeter hoch bauende und 25 Kilogramm leichte Anlage soll maximale Kühlleistung bringen und die Luftfeuchtigkeit in der Kabine während der Standzeit senken.

Auch die Montage will Eberspächer verbessert haben. Die Luftverteilereinheit ist nun fest an der Anlage verbaut und ermöglicht somit eine einfache und passgenaue Installation. In wenigen Schritten soll sich das vorbefüllte und montagefertige Gesamtsystem in die Dachluke des Lkw einsetzen lassen. Der fahrzeugspezifische Einbausatz enthält neben der Abdeckblende die passenden Kabel und Dichtungsmaterialien, Befestigungsbügel und alle nötigen Kleinteile. Über ein Bedienfeld kann der Fahrer die Temperatur für eine gleichmäßige Kühlung in der gesamten Fahrerkabine regeln. Die Modelle der Cooltronic Hatch Serie sind ab sofort für die Nachrüstung in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. (bj)