Kopenhagen. Der dänische Transport- und Logistikriese DSV will seine Aktivitäten im Internet-Handel massiv ausbauen, um auf die wachsende Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer wie Amazon zu reagieren. DSV sieht im Internet-Handel ein großes Wachstumspotenzial, sagte DSV-CEO Jens Björn Andersen laut Nachrichtenagentur Reuters. „Wir können uns nicht darauf beschränken, Palletten von einer Lagerhalle zu einer anderen zu transportieren”, begründete Andersen.



DSV will Kunden künftig eigene Webseiten für den Internethandel sowie Dienstleistungen für Lagerraumverwaltung und die Abwicklung von Rücksende-Prozessen anbieten. Das Unternehmen beobachte die Entwicklung des E-Handels „extrem genau”. „Wir haben bei unserer Digital-Strategie ein paar Gänge höher geschaltet und ziemlich viel in neue Produkte investiert”, sagte Andersen. Wie viel DSV investiert habe oder investieren wolle, sagte der CEO nicht. (kw)