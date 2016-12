Der Paketdienstleister hat nach eigenen Angaben erstmals mehr als zwei Millionen Pakete an einem einzigen Tag in Deutschland transportiert. So viele waren es bei dem Unternehmen noch nie.

Aschaffenburg. Der Paket- und Expressdienstleister DPD hat erstmals mehr als zwei Millionen Pakete an einem einzigen Tag in Deutschland transportiert. Am Dienstag, 20. Dezember 2016, waren nach Unternehmensangaben 2.064.515 Pakete in der Zustellung. In der Spitze entspricht das mehr als 300.000 zugestellten Pakete pro Stunde. Für das Unternehmen ist dies ein Allzeitrekord, der unter anderem auf die wachsende Zahl der Zustellungen an private Empfänger aufgrund des rasant wachsenden Onlinehandels zurückzuführen ist. Zum Vergleich: Der Marktführer DHL stellt in der Weihnachtszeit im Schnitt acht Millionen Sendungen pro Tag zu.

„Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft haben wir zu Beginn der letzten Woche vor Heiligabend fast schon das Volumen der Vorjahressaison erreicht“, sagt DPD-CEO Boris Winkelmann. In den Wochen vor Weihnachten sind bei DPD bis zu 4000 zusätzliche Arbeitskräfte in Zustellung und Paketumschlag im Einsatz, um das Rekordvolumen zu bewältigen. Im Vergleich zur Weihnachtssaison des Vorjahres rechnet DPD nun mit einen Zuwachs von rund 15 Prozent. (sno)

