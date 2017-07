21.07.2017 Transport + Logistik | Inland

Dobrindt will Autobranche für Millionen-Fonds ins Boot holen

Der Bundesverkehrsminister will beim Dieselgipfel am 2. August über einen Fonds in dreistelliger Millionenhöhe reden, der umweltfreundliche Mobilitätsprüjekte in den Städten finanziert.