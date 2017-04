DHL Supply Chain startet einen Pilotversuch mit einer kollaborativen Roboterlösung. So werden die LocusBot genannten Helfer Logistikmitarbeitern in einem Medizintechniklager im US-Bundesstaat Tennessee zur Hand gehen.

Bonn. DHL Supply Chain lotet den Einsatz von Robotik im Lager weiter aus und hat einen Feldversuch mit einer kollaborativen, autonomen Roboterlösung angekündigt. So wird der zur Deutsche Post DHL Group gehörende Kontraktlogistiker in den kommenden zwei Monaten so genannte LocusBots in einem Lager für Medizintechnik im US-Bundesstaat Tennessee testen. Die Roboter aus dem Hause Locus Robotics sind speziell auf die Zusammenarbeit mit Lagerfachkräften ausgerichtet. Sie helfen den Kommissionierern nicht nur dabei, Waren schneller zu finden, sondern transportieren diese auch autonom. Im Rahmen des Pilotprojektes will DHL Supply Chain denn auch verschiedene Kommissionierstrategien mit den LocusBots ausprobieren.

Für Adrian Kumar, Vice President Solutions Design bei DHL Supply Chain Nord-Amerika, ist der Test „eine natürliche Weiterentwicklung unseres Robotik-Programms“. Die Erfahrungswerte aus diesem Pilotprogramm im Medizintechnik-Sektor will der Kontraktlogistiker demnach dafür nutzen, das Potenzial für einen breiteren Einsatz in anderen Teilen des Unternehmens abzuschätzen.

Auch Rick Faulk, CEO von Locus Robotics, freut sich über die Zusammenarbeit: „Es ist sehr erfreulich, dass sich unsere Lösungen für so viele verschiedene Lagerumgebungen eignen. Mit unserem anwenderfreundlichen, in hohem Maße skalierbaren Lösungskonzept können Kunden aller Größenordnungen ihre operative Effizienz verbessern - Mittelständler genauso wie Global Player.“ (mh)