Der Expressdienstleister investiert in der Normandie 1,5 Millionen Euro und reagiert damit auf eine gestiegene Nachfrage.

Paris. DHL Express France investiert in der Normandie 1,5 Millionen Euro und verstärkt damit die Unternehmenspräsenz in Frankreich weiter. Im Vorjahr ist die im Netz in der Normandie transportierte Menge um acht Prozent gestiegen. Die Agentur in Le Havre zieht ins direkt benachbarte Harfleur um, wo die Fläche 2388 Quadratmeter misst gegenüber nur 460 Quadratmer in dem Seehafen.

De bisher in Rouen angesiedelte zweite Agentur in der Region geht ins nahe gelegene Petit Couronne mit einer Fläche von 3800 Quadratmetern gegenüber den bisherigen 880 Quadratmetern. Die beiden neuen Standorte kommen auf eine Bearbeitungskapazität von 1800 Paketen pro Stunde in Le Havre und 3000 in Rouen. Sie sind mit motorisierten Sortierbändern und Systemen zum direkten Be- und Entladen ausgestattet. Damit wird die Arbeit beschleunigt, während der Arbeitskomfort laut Pressemitteilung zugleich verbessert wird.

Der Standort in Harfleur ist fünfmal grösser als der bisherige in Le Havre, wo sich die Zahl der Pakete im Vorjahr um neun Prozent erhöht hat. Für dieses Jahr werden zusätzliche sieben Prozent im Im- und Exportverkehr erwartet, für Petit Couronne geht das zur Deutschen Post gehörende KEP-Unternehmen von plus elf Prozent aus. Der dortige neue Standort ist dreimal größer als der bisherige in Rouen. Die Umschlagmenge steigt an beiden Orten jedes Jahr.

Michel Akavi, der DHL Express France leitet, hebt besonders die Zunahme von Sendungen hervor, die über Internet bestellt wurden. Mittlerweile werde jedes dritte Paket an Privatkunden ausgeliefert. Vor sieben Jahren lag der Anteil erst noch bei zwei Prozent. Jedes Jahr werde der B2C-Verkehr in Frankreich insgesamt um 20 Prozent zulegen, so seine Prognose. (jb)