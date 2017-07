Im vergangenen Jahr musste DB Cargo deutliche Einbußen von 71 auf 68,6 Milliarden Tonnenkilometer hinnehmen.

Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) hat im vergangenen Jahr im Güterverkehr Marktanteile an ihre Konkurrenten verloren. Das geht aus ihrem am Montag vorgelegten Wettbewerbsbericht für das Jahr 2016 hervor. Demnach ging die Verkehrsleistung auf der Schiene in Deutschland insgesamt leicht zurück. Während die DB-Tochter Cargo deutliche Einbußen von 71 auf 68,6 Milliarden Tonnenkilometer hinnehmen musste, legten die anderen Güterbahnen zu. Der Anteil von DB Cargo sank von 61 auf 59 Prozent.

Von der geplanten Senkung der Trassenpreise für den Güterverkehr um 350 Millionen Euro im nächsten Jahr erhofft sich die Bahn eine bessere Position im Wettbewerb mit dem Lkw. Dann könne die Trendwende gelingen, sagte DB-Bereichsleiter Frank Miram.

Noch vor einigen Wochen hatte DB Cargo im Rahmen der Messe Transport Logistic in München verkündet, die Talsohle verlassen zu wollen. Ab 2018 wolle das Untenrehmen in Deutschland über den Markt wachsen und langsam verlorene Marktanteile zurückgewinnen, hieß es dort. Insgesamt will DB Cargo bis 2022 über 1,5 Milliarden Euro in die Zukunft des Schienengüterverkehrs investieren. (dpa/sno)