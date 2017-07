Die Güterverkehrs-Tochter der tschechischen Staatsbahn darf in Österreich jetzt eigenständig Züge fahren. Von der Erlaubnis erhofft sich CD Cargo eine stärkere Präsenz in Mitteleuropa.

Prag/Wien. Die Güterverkehrs-Tochter der tschechischen Staatsbahn, CD Cargo, kann jetzt eigenständig Güterzüge in Österreich fahren. Ende Juni erhielt die Bahngesellschaft vom österreichischen Verkehrsministerium die sogenannte Sicherheitsbescheinigung für den selbständigen Markteintritt in Österreich. Zusammen mit der Entscheidung weitere Vectron-Lokomotiven von Siemens zu erwerben sei das ein wichtiger Schritt in Richtung Expansion in neue Märkte und Neugeschäfte außerhalb von Tschechien, hieß es seitens CD Cargo.

CD Cargo wurde im Dezember 2007 gegründet und ist aktuell mit 7000 Mitarbeitern das größte Güterzugunternehmen in Tschechien. Gemessen am Güterverkehrsaufkommen zählt die České dráhy-Tochter eigenen Angaben zufolge zu den fünf größten Eisenbahngesellschaften in der EU. Das strategische Ziel von CD Cargo ist es, die führende Marktposition im Güterbahnverkehr in Tschechien aufrechtzuerhalten und in der Region Mitteleuropa stärkere Präsenz zu zeigen. (mf/ag)